Hymer sagt Messeauftritte ab

Die Erwin Hymer Group und ihre Marken Bürstner, Carado, Crosscamp, Dethleffs, Eriba, Etrusco, Hymer, Niesmann+Bischoff, Laika, LMC und Sunlight sagen ihre Teilnahme an allen für 2020 geplanten Messen in Europa ab. Wie Bad Waldsees Reisemobilhersteller in einer Pressemeldung mitteilt, seien im Hinblick auf die hohe Besucherdichte bei Messen wie dem Caravan Salon Düsseldorf und die Maßnahmen, die aufgrund der Infektionsgefahr durch das Corona-Virus notwendig sind, Messeauftritte in diesem Jahr nicht sinnvoll durchzuführen.