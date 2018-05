Hymer präsentiert neues Reisemobil

Ein neues Reisemobil hat Hymer bei seiner Jahres-Pressekonferenz am Montag im Erwin-Hymer-Museum präsentiert und damit quasi Hochzeit gefeiert, wie es Geschäftsführer Christian Bauer nannte. Schließlich ist das neue Hymermobil B-Klasse ModernComfort eine Kombination aus dem Triebkopf von Mercedes Benz Vans und dem SLC-Chassis von Hymer.

„Es ist mehr als ein Fahrzeug mit einem Wohnmobil-Aufbau. Es ist eine Symbiose aus Automobil und Reisemobil“, führte Bauer die mehr als 120 Journalisten und Fachleute, die auf einer eigens aufgebauten Tribüne Platz genommen hatten, in die aufwendig inszenierte Produktvorstellung ein. Auf einer Riesen-LED-Leinwand wurde die Fusion des Chassis mit dem Sprinter in leuchtenden Farben in Szene gesetzt, ehe das neue Fahrzeug in die Halle rollte. An Bord waren Peter Strobach von Mercedes Benz und Hymer-Produktmanager Oliver Reuther. Unter dem Motto „Zusammen.Wachsen.“ stellten sie die Entstehung des neuen Fahrzeugs vor.

Wie die Verantwortlichen erklärten, gab es 2014 die ersten Gespräche. Im Sommer 2017 wurden die ersten Tests durchgeführt und im Oktober die ersten Prototypen gefertigt. In Kürze starte der Verkauf. „Dieses Produkt wird die Branche revolutionieren und auf den Kopf stellen“, sagte Reuther. So sei die intensive Zusammenarbeit zwischen Automobil- und Reisemobilhersteller branchenweit bislang einzigartig. Vier Experten der beiden Unternehmen brachten den Pressekonferenz-Teilnehmern diese Besonderheit detailliert näher. Frank Venter, Leiter Design bei Hymer, hob beispielsweise die klar strukturierte Möblierung im Innenraum hervor:

Alle Linien gehen ineinander über, es wurden eindeutige Blickachsen geschaffen. Alles ist aus einem Guss.“

Während Martin Schmidt von Mercedes die reisemobilspezifische Sonderausstattung erläuterte. Neben der beheizbaren Frontscheibe („Man muss im Winter nicht mehr kratzen“), zählte er die elektrisch einklappbaren Seitenspiegel und den Drehsitz auf. „Wie haben eine neue elektrische Feststellbremse installiert. Dadurch entsteht zwischen Fahrer- und Beifahrersitz ein freier Durchgang nach hinten“, betonte Schmidt.

Bereits zu Beginn der Pressekonferenz ging Bauer auf die aktuelle Branchensituation ein. Demnach befinden sich die Reisemobilanbieter in einer komfortablen Situation: Die Wachstumsprognosen steigen stetig an. „Trotz leichter Konjunkturschwankungen bleiben die Anschaffungen auf konstant hohem Niveau“, berichtet Bauer und ergänzte: „Im Jahr 2017 gab es ein Zulassungsplus von 15 Prozent. Und in den ersten drei Monaten 2018 waren es 22 Prozent“, bezifferte er die derzeit positive Branchensituation. Wie sich die Absatzzahlen am Standort Bad Waldsee entwickeln, war nicht in Erfahrung zu bringen. Aufgrund des geplanten Börsengangs wurden die Geschäftszahlen nicht kommuniziert.

Gleichwohl verfolgt Hymer auch weiterhin ambitionierte Ziele, so Bauer, und möchte in allen Geschäftsbereichen Absatz und Umsatz steigern. Unter anderem soll das mit einem breiten Produktportfolio gelingen. „Das erinnert uns daran, wo wir herkommen und dass es um den Kunden geht“, sagte Bauer und stellte weitere Veränderungen bei den Eriba Caravans sowie den Hymercars vor.