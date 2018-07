Hymer erhält Geschäftsführer

Dr. Robert Sala wird Geschäftsführer bei Hymer in Bad Waldsee. Das teilte der Betrieb mit. Seine Position tritt der 49-Jährige zum 1. Januar 2012 an. Er ist verantwortlich für die Bereiche Produktion, Technik und Einkauf und ergänzt damit die Geschäftsführung am Standort. „Zielsetzung ist, durch effizientere Zusammenarbeit innerhalb der HYMER-Gruppe über die Marken hinaus, substanzielle Synergieeffekte zu erzielen, die den Kunden einen Mehrwert bringen“, teilt Hymer in einer Pressemitteilung mit.

Sala ist verheiratet, Vater zweier Kinder und ist promovierter Polymer-Chemiker. Zuletzt war er bei der 3A Technology und Management für die operative Leitung und die Reorganisation der Technologie- und Innovations-Organisation mit zwei Standorten in Frankreich und der Schweiz verantwortlich.

„Sein breiter technologischer Hintergrund, internationale Führungserfahrung und ein gutes Netzwerk gepaart mit seinem Hobby (Off-road- und Expeditionsfahrzeuge) sind optimale Voraussetzungen für die neuen Aufgaben bei Hymer“, heißt es in der Pressemitteilung.

Dr. Josef Spichtig, Vorstandsvorsitzender der Hymer AG, schreibt in der Mitteilung: „Herr Dr. Sala verfügt aufgrund seiner ausgeprägten Berufserfahrung über die idealen Voraussetzungen, um die Produktion am Standort Bad Waldsee nachhaltig zu optimieren.“