Hymer blickt positiv in Richtung Caravan-Salon

Beim Caravan-Salon vom 25. August bis 2. September in Düsseldorf ist auch das Waldseer Traditionsunternehmen Hymer mit 77 Reisemobilen, Caravans und Campern vertreten. Insgesamt präsentieren dort 130 Wohnmobil- und Caravanhersteller ihre Neuheiten. Auf einer Fläche von mehr als 200000 Quadratmetern sind mehr als 2000 Freizeitfahrzeuge zu sehen. Sabine Ziegler sprach für die SZ mit Viktoria Hermann, stellvertretende Marketingleiterin der Hymer GmbG & Co. KG, über die Bedeutung dieser Leitmesse für die Branche.

Welche Erwartungen hat Hymer an den Caravan-Salon?

Wir gehen mit sehr positiver Stimmung in Richtung Caravan-Salon. Die Branche hat erst kürzlich das beste Halbjahr aller Zeiten kommuniziert. Auch wir profitieren von dieser Entwicklung und der Begeisterung der Menschen für unsere Reiseform. Entsprechend erwarten wir zwei spannende und erfolgreiche Wochen in Düsseldorf.

Hat sich Ihr neues Messe-Standkonzept von 2017 bewährt oder sind Veränderungen geplant?

Ja es hat sich bewährt. Wer eine Etappe voraus sein will, braucht Platz, um sich entfalten zu können. Deshalb nutzen wir auch in diesem Jahr wieder die komplette Halle durch die Auslagerung des Eingangsbereichs. Bei der Standgestaltung fokussieren wir uns auf klar definierte Akzente, was unseren Premium-Anspruch 2018 noch stärker unterstreichen wird. Die Standgestaltung ist nach wie vor rund um den „Walk of Fame“ mit seinen sieben Highlight-Flächen links und rechts ausgelegt.

In welcher Halle findet der Messebesucher die Hymer-Neuheiten?

Wie auch schon in den Vorjahren wieder in Halle 17. Seit vielen Jahren sind wir als einzige Einzelmarke in einer gesamten Halle vertreten und präsentieren dort unsere Produkte von Hymer, Hymercar und Eriba.

Wie viele Hymer-Beschäftigte aus Bad Waldsee sind bei dieser Messe präsent?

Rund 70 Mitarbeiter der Hymer GmbH & Co. KG werden von hier aus nach Düsseldorf fahren.

Und wie werden die fabrikneuen Freizeit-Fahrzeuge von Bad Waldsee an den Rhein transportiert?

Mit Hilfe einer Spedition. Begonnen haben wir damit vor rund drei Wochen.

Caravaning wird auch bei jüngeren Urlaubern immer beliebter. Wie greift das Unternehmen diesen Trend auf?

Wir setzen uns bereits seit einigen Jahren mit dem Thema auseinander und präsentieren regelmäßig neue Fahrzeuge, die den Ansprüchen jüngerer Urlauber gerecht werden. Das bezieht sich vor allem auf Fahrzeuge, die bei unter 3,5 Tonnen ausreichende Zuladungsreserven haben und damit mit den Führerscheinvorgaben der jüngeren Zielgruppe konform gehen. Gleichzeitig spielt die Autarkie auf Reisen bei hohem Qualitätslevel heute eine große Rolle. Caravaning punktet, weil es eine enorm flexible Reiseform ist. Unsere jungen Kunden wollen aber gleichzeitig nicht auf Komfort, innovative Funktionen und hohe Qualität verzichten. Darauf haben wir in der Vergangenheit mit den passenden Produkten reagiert und werden daran in Zukunft anknüpfen.

Auch die Vermietung von Caravans und Wohnmobilen ist in. Was bedeutet das für Hymer?

Vermietung ist für viele Konsumenten der Einstieg in die Reiseform des Caravanings, da es sich beim Kauf eines Reisemobils bei entsprechender Qualität um eine größere Investition handelt. Oftmals tätigen Personen, die sich nach dem ersten Urlaub für diese Reiseform begeistern, diese dann auch. Für Hymer bedeutet die Vermietung also eine Chance, neue Kunden zu begeistern und schließlich für unsere Produkte zu gewinnen.