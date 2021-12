Hymer-Azubis bauen Weihnachtskrippen für Senioren

Normalerweise bauen sie die Inneneinrichtung von Wohnmobilen oder Wohnwagen, in den vergangenen Wochen haben sie sich mit dem Stall von Bethlehem beschäftigt: Auszubildende der Firma Hymer haben den Bewohnern des Seniorenzentrums der Zieglerschen an der Seidenstraße in Bad Waldsee fünf Weihnachtskrippen aus Holz gebaut. Am Mittwochvormittag haben sie ihre Holzkrippen der Einrichtungsleitung übergeben.

Bewohner helfen beim Schmücken

In den verschiedenen Wohnbereichen, in der Cafeteria und in der Tagespflege werden die fünf Krippen nun ihren Platz finden. „Vorher wollen wir sie noch zusammen mit unseren Bewohnern mit Moos schmücken und unsere Figuren darin aufstellen“, sagte bei der Übergabe Joachim Dangel, Leiter der sozialen Betreuung in dem Seniorenzentrum. „Die schönen Krippen schaffen eine wunderbare, weihnachtliche Atmosphäre“, befand Einrichtungsleiterin Juliane Hopffer. Zusammen mit drei Azubis hatte Uwe Klaiber von Hymer die Krippen zu dem Seniorenzentrum gebracht. Er erzählte: „Durch die wenigen Vorgaben konnten die Azubis an diesem Projekt ihrer Kreativität freien Lauf lassen.“