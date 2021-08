Hungerberg: Bewerbung um Bauplätze ab 9. August möglich

Mit großen Schritten geht die Erschließung des städtischen Baugebiets „Hungerberg“ in Michelwinnaden voran. Am 20. Juli haben die Gemeinderäte die Richtlinien zur Vergabe der 16 Bauplätze beschlossen. Das teilt die Stadt Bad Waldsee in einem Presseschreiben mit.

Die Grundstücksgrößen der 16 Bauplätze liegen zwischen 500 und 768 Quadratmetern. Der Quadratmeterpreis beträgt 170 Euro. Interessierte Bauwillige können sich ab dem 9. August über einen Zeitraum von sechs Wochen bewerben. Nähere Informationen sind auf www.baupilot.com/bad-waldsee verfügbar. Das Baugebiet ist ein Allgemeines Wohngebiet und liegt am südlichen Rand von Michelwinnaden.