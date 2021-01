Hundesteuer: Bescheide wurden versendet

Die Hundesteuerbescheide mit der aktuellen Hundesteuermarke sind laut Pressemitteilung der Stadt an die Hundehalter in Bad Waldsee versendet worden. Jeder Hundehalter ist verpflichtet, jeden von ihm gehaltenen Hund mit einer gültigen und sichtbar befestigten Hundesteuermarke zu versehen. Die Hundesteuermarken behalten ihre Gültigkeit wieder für zwei Jahre, also für 2021 und 2022.

Die Hundesteuer 2021 wird auf Grundlage der Hundesteuersatzung der Stadt Bad Waldsee erhoben. Hundesteuerpflichtig ist, wer am 1. Januar einen mehr als drei Monate alten Hund hält. Wer nach dem 1. Januar des Jahres beginnt, einen mehr als drei Monate alten Hund zu halten, muss diesen innerhalb von zwei Wochen dem städtischen Steueramt unter der Telefonnummer 07524 / 941327 beziehungsweise der zuständigen Ortschaftsverwaltung anmelden.

Die Stadtverwaltung bittet Hundehalter, die ihren Hund bisher nicht angemeldet haben, die Anmeldung bis 1. Februar 2021 nachzuholen, damit die Hundesteuermarke für 2021 ausgegeben werden kann.