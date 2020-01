Hunderte Pilger zur „Bastiane“ erwartet

Zur alljährlichen Sebastianswallfahrt werden am Montag, 20. Januar, wieder Hunderte von Menschen aus dem ganzen Umland nach Haisterkirch kommen. Gemeinsam mit den Einheimischen feiern sie das Sebastiansfest mit Gottesdienst, Wallfahrt und Andachten.

Die Haisterkircher Kirchengemeinde St. Johannes Baptist bemüht sich um Pflege und Organisation des „Bastiane-Festes“, wie der besondere örtliche Feiertag hier genannt wird. Eine große Schar von Gläubigen wird den Festgottesdienst in der Pfarrkirche besuchen und sich dann der großen Prozession hinauf zur Sebastianskapelle anschließen. Der Stationenweg von Haisterkirch hinauf zur Kapelle ist in der Regel gut begehbar. Kleinere und auch größere Gruppen nutzten schon die Tage zuvor, um zum „Bastiane“ zu pilgern.

Festverlauf am Montag, den 20 Januar: Um 9 Uhr wird der Festgottesdienst in der Haisterkircher Pfarrkirche gefeiert. Als Festprediger kommt Vikar Fabian Ploneczka aus Weingarten nach Haisterkirch. Der Haisterkircher Kirchenchor wird für die feierliche, musikalische Umrahmung sorgen mit der „Missa Harmonia Mundi“, instrumental begleitet von einem kleinen Orchester.

Im Anschluss an den Festgottesdienst findet die Wallfahrt hinauf zur Kapelle statt. Pfarrer Stefan Werner wird dabei auch Fürbitten vortragen. Gegen 11 Uhr wird auf St. Sebastian ein Wortgottesdienst in den Anliegen der Wallfahrer abgehalten. Da in der Kapelle lediglich ein beschränktes Platzangebot zur Verfügung steht, wird der Wortgottesdienst über Lautsprecher ins Freie übertragen.

Der Rückweg nach Haisterkirch erfolgt nicht wie in früheren Jahren zur Kirche. Ziel ist dieses Jahr die Gemeindehalle Haisterkirch. Dort werden Mitglieder des Kirchenchors und des Kirchengemeinderats ganztägig dafür Sorge tragen, das sich die Wallfahrer und Festbesucher stärken können.

Bei der Gemeindehalle gibt es ein großes Parkzentrum. Zu Fuß benötigt man von der Gemeindehalle aus gerade mal fünf Minuten bis zur Kirche. Im Pfarrgemeindesaal des Klosterhofs besteht an „Bastiane“ keine Einkehrmöglichkeit mehr.

Teilnehmer an der Abendwallfahrt für Berufstätige treffen sich um 18 Uhr bei der Pfarrkirche und werden sich dann bei Fackelbeleuchtung betend auf den Weg hinauf zur Kapelle begeben. Fackeln werden zur Verfügung gestellt.