Hundert Jahre Mahnmal

Vor hundert Jahren, am 6. Dezember 1922, wurde das Mahnmal an der Kirchhofmauer in Reute eingeweiht. Daran erinnerte am Volkstrauertag der AK Heimatpflege Reute-Gaisbeuren. Die aus Muschelkalk geschaffene Figurengruppe der Guten Beth mit dem gefallenen Soldaten stammt, wie 21 weitere im Landkreis Ravensburg, vom Bildhauer Aloys Joser, Leutkirch. Der Sockel, der ursprünglich auf drei Seiten die Namen der 96 Gefallenen des ersten Weltkrieges trug, wurde von Steinmetz M. Braun, Reute, gestaltet. Die Finanzierung wurde unter anderem durch eine Getreidesammlung ermöglicht. Im Jahr 1952 wurde den schlimmen Folgen des Zweiten Weltkrieges Rechnung getragen. Die Namen wurden abgeschliffen und zusammen mit den Namen von 88 Gefallenen und 41 Vermissten, die von 1939 bis 1945 zu beklagen waren, auf vier Steintafeln aufgebracht. Anfänglich vor dem Mahnmal ausgelegt, wurden die Platten später senkrecht an der Kirchhofmauer befestigt. Im Laufe der Jahre verfärbten die Witterungseinflüsse das Monument. Dem Drängen von Karl Frick, der sich intensiv mit der Geschichte und der Pflege der kirchlichen Gebäude befasst, ist es maßgeblich zu verdanken, dass die Kirchengemeinde Reute jüngst die Sanierung in Gang setzte. Ewald Fast hat die Arbeiten fachmännisch gekonnt ausgeführt, sodass das Mahnmal nun wieder einen würdigen Eindruck vermittelt. Bleibt zu ergänzen, dass 1935 in Gaisbeuren neben der Kirche an einem Findling eine Platte mit den 55 Opfern der Gemeinde Gaisbeuren angebracht wurde. Abschließend noch der Hinweis, dass im Vorzeichen, das heißt im Eingang zum Friedhof in Reute, eine Tafel angebracht ist, die die vermissten Soldaten des zweiten Weltkriegs aufführt. Dazu kommt außerhalb des Vorzeichens noch eine Steinstele mit der Aufschrift „Ehre den Gefallenen“.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Ortschaft Reute-Gaisbeuren die Erinnerung an die Opfer der beiden Weltkriege in gleicher Weise an die Opfer des Nationalsozialismus, Gewalt und Rassismus mit ihren Mahnmalen wachhält. Es verbleibt die Hoffnung, dass die Zukunft durch Frieden und Ausgleich bestimmt ist und keine neuen Mahnmale erfordert.