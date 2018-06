Hund verursacht schweren Unfall auf der B 30

Ein nicht angeleinter Hund ist am Mittwochabend auf die Bundestraße 30 gelaufen und hat dabei eine Kette von Unfällen verursacht. Ein Mensch wurde dabei schwer, zwei weitere leicht verletzt. Das berichtet die Polizei.

Ein 48 Jahre alter Mann ging am Mittwochabend gegen 17.15 Uhr mit seinem Hund und dem seiner Nachbarin bei den Bad Waldseer Golfplätzen Gassi. Die beiden Hunde waren dabei nicht angeleint. Plötzlich sprang der Labrador-Mischling der Nachbarin auf die angrenzende B 30 und wurde dort von einem Smart erfasst, in dem ein 34 Jahre alter Mann in Richtung Biberach unterwegs war. Der 34-Jährige ließ seinen Smart nach der Kollision ausrollen.

Ein 47 Jahre alter Mann, der mit seinem Kia dieselbe Strecke befuhr, erkannte am rechten Fahrbahnrand einen humpelnden Hund, richtete seine Aufmerksamkeit wohl auf diesen und fuhr ungebremst auf den Smart auf. Ein weiterer 46 Jahre alter Mann, der mit seinem Dacia dahinter fuhr, erkannte die Situation, lenkte nach rechts, prallte noch leicht gegen die rechte hintere Ecke des Kias, überfuhr die abgesenkte rechte Leitplanke und kam in der angrenzenden Wiese zum Stehen.

Der Smart-Fahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer und die Beifahrerin im Dacia zogen sich jeweils leichte Verletzungen zu. Der verletzte Hund wurde zu einem Tierarzt gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 20 000 Euro: am Smart und am Dacia entstand ein Sachschaden jeweils von rund 5000 Euro, am Kia von etwa 10 000 Euro und an der Schutzplanke von circa 2000 Euro.