Wie die Polizei mitteilt, sucht sie immer noch einen Hundehalter zu einem Verkehrsunfall, der sich am vergangenen Freitag gegen 17 Uhr auf der Bundesstraße 30 ereignet hat. Auf Höhe von Unterurbach sprang ein größerer, schwarzer Mischlingshund mit weißen Flecken auf die Fahrbahn und kollidierte mit dem Auto einer herannahenden 23-Jährigen. Anschließend rannte der Hund weiter, ein Hundehalter war nicht in der Nähe. An dem VW-Golf entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro und die Polizei bittet den Hundehalter, oder Zeugen, die diesen kennen, sich der Polizei in Bad Waldsee unter der Telefonnummer 07524 / 404360 zu melden.