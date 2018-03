Hund gestohlen: Wo ist Willi abgeblieben?

Der Zwergrauhaardackel Willi ist am 17. Januar offenbar aus seinem Hundehäuschen in Michelwinnaden gestohlen worden. Nun geht die Familie Hiller an die Öffentlichkeit und hofft darauf, ihr lieb gewonnenes Familienmitglied lebend zurückzubekommen.

Unverständnis, Trauer und Wut: Diese Gefühlsregungen durchleben Annette Hiller und ihre Tochter Mirjam in diesen Tagen immer und immer wieder. „Wir können es einfach nicht glauben“, sagen die Hillers und schütteln resigniert den Kopf. Die Vorkommnisse des 17. Januars sind ihnen noch genau in Erinnerung. Rückblick: Es ist Mittwoch, kurz nach 16 Uhr. Mirjam Hiller will nach dem Hund sehen, der tagsüber bei ihrer Oma im Garten unterkommt und sich in einem großen Hundehäuschen wärmen kann. Die Türe des Häuschens steht einen Spalt offen. „Da hatte ich schon ein mulmiges Gefühl“, erinnert sich die 22-Jährige. Rasch sucht sie ihre Großmutter und ihre Cousine auf, die den Vierbeiner zuletzt um sich hatten. Sie verweisen auf das Hundehäuschen. Schnellen Schrittes schaut Hiller nochmals nach. Nichts. Sie hält inne, blickt auf den Boden und entdeckt Fußstapfen im Schnee. Sie führen vom Garten über das Nachbargrundstück hin zu einer nahe gelegenen Scheune am Ortsrand. Neben Reifenspuren enden die Fußabdrücke im Schnee.

Eine seltsame Beobachtung

„Das war einfach nur schrecklich“, beschreibt Mirjam Hiller die Situation zwei Wochen später. Eine mehrstündige Suchaktion nach dem zutraulichen und Fremden gegenüber zurückhaltenden Hund bleibt erfolglos. Vielmehr berichtet ein Anwohner den Hillers von einer seltsamen Beobachtung. Ein Mann sei mit einem kleinen Hund auf dem Arm davongelaufen – in Richtung Scheune. Spätestens jetzt stand für die Hundehalter fest: Willi wurde gestohlen, ganz gezielt hat sich ein Verbrecher den Hund geschnappt. „Ich stelle mir seither die Frage: Wer macht so etwas und warum tut uns jemand so etwas an?“, macht Annette Hiller ihre Ratlosigkeit deutlich. Mit dem Vorfall ist der Familie auch ein Stück Unbeschwertheit genommen worden. „Das war ein Schlag ins Gesicht“, so die Tochter.

Die Familie informierte die Polizei. Noch am Abend teilte Mirjam Hiller die Nachricht in sozialen Netzwerken. Der Hunde-Klau machte schnell die Runde. Neben einigen Hass-Kommentaren erfuhr die Familie aber viel Hilfsbereitschaft, wie die 56-jährige Annette Hiller betont. Vereinzelt seien Hinweise eingegangen, die sich gleichwohl schnell zerschlugen. Jetzt loben die Hillers sogar eine Belohnung aus für Hinweise, die ihnen ihren Willi zurückbringt. „Irgendjemand hat jetzt einen neuen Hund. Und da der Zwergrauhaardackel nicht so häufig ist, hoffen wir darauf, dass uns das zu Willi führt“, fassen die Hundeliebhaber ihre Hoffnung in Worte.

Willi ist eineinhalb Jahre alt, nicht kastriert und momentan frisch geschoren. Zuletzt trug er ein rotes Halsband. Seine Besitzer beschreiben ihn als verspielt und wünschen sich ihn zurück. „Er hat die Haare meiner Mama, den Bart von Papa und ist dickköpfig wie ich. Er ist unser Familienhund und hatte bei uns ein schönes Leben“, sagt Mirjam Hiller immer noch fassungslos.

Bei der Polizei ist der Fall aktenkundig, informiert ein Polizeisprecher auf SZ-Nachfrage. Ein Tatverdächtiger sei bislang aber noch nicht ermittelt worden.

Hinweise nimmt der Polizeiposten Bad Waldsee entgegen unter Telefon 07524 / 40430.