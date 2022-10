Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, 30. September, fand in der Pfarrkirche St. Peter und Paul Reute der Vortrag „Humor in der Sterbebegleitung – Geht das? Ja!“ des Pantomimen, Zauberers und Clowns Christoph Gilsbach statt. Gilsbach ist ein großer Befürworter und langjähriger Kenner der Hospizbewegung und so spielt der Themenkomplex „Leben und Tod“ in seiner künstlerischen Arbeit eine große Rolle. Statt fertige Antworten auf die Frage, wie Tod und Humor, Sterben und Heiterkeit zusammenpassen, erhielten die Zuhörerinnen und Zuhörer viele Anregungen aus dem reichen Erfahrungsschatz des Klinikclowns und Humorschaffenden. Die außergewöhnliche Vorstellung machte den interessierten Besucherinnen und Besuchern deutlich, dass die Gegensätze Humor und Tod, Lachen und Trauer zu einem erfüllten Leben gehören und es wertvoll machen. Christoph Gilsbach ist ausgebildeter Pantomime sowie Clown und nahm die Anwesenden für zwei Stunden mit in eine ganz lebendige Begegnung mit dem vermeintlich schweren Thema „Sterben“. Aufgelockert wurde der Vortrag durch humorvolle Interaktionen des Künstlers mit den Anwesenden. In diesen kleinen Spielstücken entstanden Szenen, die verdeutlichten, dass Humor die Dimensionen verändert und helle Haltungen ermöglicht. Sie brachten eine Leichtigkeit und ein Schweben in dieses Thema, das viele Menschen als beklemmend und schwierig empfinden. Herzlicher Humor ist lebensbejahend und humorvolle Begegnungen ermöglichen einen Perspektivwechsel. Wer Raum für Humor zulässt, anbietet und schafft, belebt Menschen und weckt die Kraft der seelischen Heilung – das gilt auch und gerade in der Arbeit mit Kranken und Sterbenden. Veranstalter des ungewöhnlichen und nachhaltigen Vortrags war die Hospizgruppe Bad Waldsee.