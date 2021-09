Hubert Leißle wird neuer Vorsitzender des Museums- und Heimatvereins Bad Waldsee

Nach zwölf Jahren als Vorsitzender ist Ernst Langer bei der diesjährigen Hauptversammlung des Museums- und Heimatvereins Bad Waldsee zurückgetreten, teilt der Verein mit. Hubert Leißle wurde als sein Nachfolger gewählt, begleitet von der erfahrenen zweiten Vorsitzenden, Brigitte Hecht-Lang. Hubert Leißle sei als bisheriger Schriftführer und Museumsführer bereits gut mit den Aufgaben und Schätzen des Vereins vertraut.

Hans Grimm leitete die offene Wahl. Alle Vorstandsmitglieder und Beiräte wurden einstimmig gewählt. Die bisherige Schatzmeisterin Maria Dobler bleibt weiterhin im Amt, als Schriftführerin rückt Carola Rummel nach. Im Beirat sind wie bisher Hans Funk, Axel Otterbach, Peter Lutz und neu Klaus Neher, Joachim Strasser und Ernst Langer. Kassenprüfer bleiben Hiltrud Widmann und Steuerberater Hans Grimm.

Der Rückblick von Ernst Langer auf die Tätigkeit des Vereins habe ein erfolgreiches Jahr 2019 mit mehreren besucherstarken Ausstellungen („Ritschratsch“/Schülerarbeiten der 8. Klassen, „Zeitreise“/Richard Allgaier, “Verschwindende Welten“/Fotos von Rupert Leser, „Ein Lächeln auf dem Gesicht“/Thomas Volkwein) und anderen kulturellen Veranstaltungen im Kornhaus gezeigt. Die Planungen für 2020 mussten jedoch coronabedingt weitgehend abgesagt oder verschoben werden. Dennoch wurden wichtige Werke für das Museum erworben, so ein Bild von Alois „Louis“ Lang, „Ankleidung einer Venezianerin“ und Miniaturen von Waldseer Bürgern und Bürgerinnen. Zwei kleine Aquarelle zeigen Friedhofs- und Frauenbergkapelle, ferner kamen Porträts, Schmuck und Spielzeug aus dem Nachlass von Mariotte Glocker in die Sammlung.

Der 2021 erfolgte Kauf des Bildes „Goldene Hochzeit“, gemalt von dem gebürtigen Waldseer Pfarrer Alois Bieger, erweitert den ortsbezogenen Kunstschatz des Museums. Die Neuerwerbungen wurden zu Sommerbeginn in einer kurzen Präsentation der Öffentlichkeit vorgestellt. Gut besucht sei die Ausstellung der Bewerber für den erstmals ausgelobten Paul-Heinrich-Ebell-Förderpreis gewesen, den zwei Künstlerinnen sich teilten.

Ernst Langer bedauerte den altersbedingten Mitgliederschwund in den vergangenen beiden Jahren. Der Bericht der Schatzmeisterin Maria Dobler ergab für 2019 eine positive und für 2020 erwartungsgemäß eine negative Bilanz.

Der zwischenzeitlich kurz anwesende Bürgermeister Matthias Henne dankte Ernst Langer im Namen der Stadt in einer kurzen Rede für seine langjährige Tätigkeit und ließ einen kleinen Präsentkorb überreichen. Von Vereinsseite gab es ebenfalls kleine Geschenke sowie einen Blumenstrauß für Karin Langer. Abschließend wurde Ernst Langer auf Vorschlag von Brigitte Hecht-Lang einstimmig zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Ein Ausblick auf das künftige Programm verspricht wieder interessante Ausstellungen, so sind ab 25. September Illustrationen von Franziska und Hanna Barczyk zu sehen und im Sommer 2022 Bilder von Jörg Eberhard, einem in Bad Waldsee aufgewachsenen und geprägten Künstler. Auch soll es zu Beginn des Jahres wieder eine Schülerausstellung geben, in der die Werke aus den Kunstworkshops gezeigt werden.

Am 15. Mai 2022 findet in der Pfeilerhalle erstmals ein Klassik-Konzert aus der Reihe der Musikfestwochen Donau-Oberschwaben statt. Dies kann als Begleitung des Jubiläums „50 Jahre Museumsbetrieb im Kornhaus“ gelten.