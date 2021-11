Hospizgruppe Bad Waldsee freut sich über finanzielle Unterstützung durch die Thüga Energie

Ein lebensbejahender Umgang mit Sterben, Tod und Trauer ist das Hauptanliegen der Hospizgruppe Bad Waldsee. Rund 20 Frauen und Männer engagieren sich darin ehrenamtlich und besuchen Schwerkranke und Sterbende zu Hause, in den Pflegeheimen und im Krankenhaus. „Zwar beeinträchtigt uns Corona bei unserer Arbeit enorm, doch stehen wir weiterhin den Menschen in schweren Zeiten bei“, erklärt der 1. Vorsitzende Ulrich Köpfler. Dabei sei man auch auf Spenden, wie die von der Thüga Energie angewiesen. Der regionale Energieversorger unterstützt den Verein mit 1500 Euro. „Was die Ehrenamtlichen hier leisten, ist enorm und verdient mehr als die Anerkennung nur mit Worten“, ist Marcus Mohr von der Thüga Energie überzeugt. Die Hospizgruppe betreut nicht nur Betroffene in Bad Waldsee, sondern auch in den umliegenden Gemeinden Reute, Gaisbeuren, Haisterkirch und Michelwinnaden. Freuen sich über die finanzielle Unterstützung (v. li.): Hospiz-Koordinator Emanuel Endres, Begleiterin Nicole Scharfenort und Schwester Regina Starzmann, stellv. Vorsitzende der Hospizgruppe. Regionalleiter Marcus Mohr von der Thüga Energie überbrachte den Spendenscheck persönlich.