Horst Schmidt bei „Wertvoll Kochen“ zu sehen

In der Fernsehsendung „Wertvoll Kochen“ ist am Sonntag, 21. Juni, um 18.30 Uhr auf Regio TV Horst Schmidt vom Landgasthof Kreuz zu sehen. Als Gastkoch zeigt er neben Dominic Legeay sein Können am Herd. Und noch ein weiterer Koch aus Bad Waldsee wird alsbald in dieser Sendung sein Kochgeschick unter Beweis stellen. Am Sonntag, 12. Juli, gastiert Alexander Bösch vom Gasthaus Adler in Gaisbeuren in der Sendung.