Hommage an die einstigen Fernsehhelden des Samstagabends

Es war klar, diese Veranstaltung wird eine Zeitreise zurück in die Ära der familiären Samstagsabend-Unterhaltung. Tim Pröse, Journalist und Buchautor, fungierte als Reiseleiter, der die 25 Besucher bei der Lesung am Freitagabend in der Stadtbücherei Bad Waldsee ohne Umschweife in das Zeitalter des Linearfernsehens führte. Damals begann die Samstagsabendunterhaltung pünktlich um 20.15 Uhr. In den 70er- und 80er-Jahren des letzten Jahrhunderts bevölkerten wahre Lichtgestalten aus Film, Musik und Showgeschäft die Mattscheibe – die Samstagsabendhelden. In seinem gleichnamigen Buch stellt der 48-jährige Pröse 24 dieser Helden vor, für das Waldseer Publikum beschränkt er sich in seiner Lesung aber auf sechs Charaktere, die ihm am Herzen liegen.

Egal, ob Pröse nun die Fleisch gewordene Verkörperung von Karl Mays Winnetou, Pierre Brice, oder den Deutschrocker Udo Lindenberg vorstellt – stets nähert er sich den Großen mit Respekt und lässt die Zuhörer an den Gesprächen und Interviews teilhaben. Man braucht nicht viel Phantasie, um sich Pröse mit Pierre Brice in dessen französischen Landsitz vorzustellen und folgt fasziniert der Schilderung des Apachenhäuptlings, wie er Papst Benedikt getroffen hat. Pröse war auch bei einer Fahrt mit Udo Lindenbergs Rockliner dabei: „Ich freu’ mich dass er überlebt hat“, so Pröse, und dann schildert er das Auf und Ab aus einem Leben, in dem es „immer um Leben und Tod ging“. Den Rettungsring warf ihm schließlich keine Geringere als Marlene Dietrich zu, ein Goldring mit einer eingravierten 7, der dazu mahnte, die sieben der Tage der Woche nicht einfach zu verschwenden sondern mit Leben zu füllen.

Neben den Lesungen über Lindenberg, Pierre Brice, Götz George, Barbara Schöneberger, Hans-Joachim Kuhlenkampff und Hape Kerkeling berichtete Pröse im Erzählstil über die Umstände, die es ihm ermöglichten, die persönlichen Gespräche mit teilweise intimen Einblicken in das Leben der Stars zu führen. Am großartigen „Kuli“ durfte er sich bereits als Praktikant versuchen und erlebte ihn ganz menschlich in der Künstlergarderobe. Schwieriger war dagegen die Terminanbahnung mit Hape Kerkeling, der mit seiner Kunstfigur Horst Schlemmer schon einmal mit dem Berufsstand der Journalisten abgerechnet hatte. Dennoch führte Pröses Weg letztlich auch zu Kerkeling und das Publikum erfuhr von Tragödien im Leben des Komikers. Ein wenig zogen sich Traurigkeit und ein schicksalhaftes Leben als roter Faden durch die Vita der Samstagabendhelden. Doch Pröse ist überzeugt, „Traurigkeit ist sehr nahe am guten Showbiz. Ohne Lebenserfahrung geht keine gute Show. Das fehlt heute oft.“