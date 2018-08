Holztransporter kippt auf B 30 um

Wenn der Himmel im Sommer über dem Krauchenwieser Steidlesee blau ist und die Sonne scheint, dann ist eines so sicher wie das Amen in der Kirche: Die 84-jährige Agathe Stadler aus Göggingen dreht ihre Runden im See. Einmal, zweimal, dreimal. „Am liebsten bin ich jeden Tag hier“, sagt Stadler. Wenn sie nicht schwimmen könne, dann fehle etwas Wichtiges in ihrem Leben.

Die Leidenschaft für das Schwimmen hatte sie schon immer – und ihre Schwestern, sechs an der Zahl, tun es ihr gleich: „Wenn es sich anbietet, kommen wir schon auch mal ...