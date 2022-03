Holzplastik „Vento“ kündigt Waldseer Kultursonntag am 3. April an

A. Petra und Albert Ehinger haben mit tatkräftiger Unterstützung Martin Wilds vom städtischen Baubetriebshof am Dienstag eine zwei Meter hohe Skulptur mit Namen „Vento“ (Wind) am Wurzacher Tor aufgestellt. Die Skulptur weist auf den Kultursonntag am 3. April hin.

Skulptur aus Baum

Diese Plastik hat die Bildhauerin aus dem Holz des einstigen Akazienbaumes gefertigt, der hier jahrzehntelang seinen Standort hatte. Dieses neue Objekt im öffentlichen Raum ist ein sichtbares Zeichen für den ersten Bad Waldseer Kultursonntag, der nach zweimaligem Verschieben am 3. April von 11 bis 18 Uhr über die Bühne gehen wird – und zwar nahezu zeitgleich mit dem Einkaufssonntag des örtlichen Einzelhandels (13 bis 18 Uhr).

Geballte Ladung Kunst

Besucher dürfen sich auf eine geballte Ladung Kultur freuen, die sich in der Pandemie bekanntlich lange Zeit rar machen musste. Musik, Tanz, Bildende Kunst, Literatur, Kino und vieles mehr präsentieren an diesem Tag zahlreiche Akteure auf Plätzen der Innenstadt und in Innenräumen. Das ausführliche Programm findet sich unter www.bad-waldsee.de/info/kultursonntag-2022. Foto: Sabine Ziegler