„Holzmanufaktur“ löst Geschäft in Bad Waldsee auf

Am 16. Juli hat Inhaber Günter Schmid sein Ladengeschäft in der Ravensburger Straße 13 in Bad Waldsee aufgelöst. Wie er im SZ-Gespräch berichtet, waren die Kunden ausgeblieben.

„Wir hatten gute Kundeschaft, aber leider zu wenig. Das ist schade“, erklärt Schmid. Nach zweieinhalb Jahren am Standort in der Innenstadt ist also Schluss. „Wir konnten das Geschäft nicht mehr kostendeckend betreiben, da mussten wir schließen. Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen“, sagt Schmid. Schließlich verbinden ihn auch persönliche Beziehungen in die Kurstadt. Und so sind die Schaufensterscheiben derzeit leer. Einzig ein handgeschriebenes Plakat deutet noch auf die „Holzmanufaktur“ hin. Darauf steht geschrieben, dass es noch Filialen in Meersburg, Langenargen und Salem gibt. „Heute waren schon die ersten Kunden aus Bad Waldsee in Salem“, freut sich Schmid über seine Stammkundschaft, die den weiten Weg wohl auf sich nehmen.

Wer auf die „Holzmanufaktur“ nachfolgt ist indes offen. Gleichwohl haben sich schon drei Interessenten bei Schmid gemeldet, die sich nach der rund 40 Quadratmeter großen Ladenfläche erkundigten.