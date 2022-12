„Hollywood moments“ beim Michelwinnader Jahreskonzert

Unter dem Motto „Hollywood moments“ steht das diesjährige Jahreskonzert des Musikvereins „Concordia“ Michelwinnaden am Sonntag, 11. Dezember, im Burgsaal in Michelwinnaden. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Einlass ist um 18 Uhr.

Wie die Vereinsleitung schreibt, hat Dirigentin Karin Michele ein abwechslungsreiches Programm mit vielen bekannten Filmmelodien zusammengestellt. Im ersten Teil ist die Musik der James-Bond-Filme wie Octopussy und Goldfinger im Stück „James Bond 007 Selection“ zu hören. Ein weiteres Highlight folgt im ersten Konzertteil mit dem Stück „Moment for Morricone“. Komponist Ennio Morricone ist ohne Zweifel einer der größten italienischen Soundtrack-Komponisten unserer Zeit. Vor allem bekannt wurde er durch seine Filmmusiken zu zahlreichen Italo-Western, von denen das Stück „Spiel mir das Lied vom Tod“ wohl das bekannteste ist. Der Musikverein spielt es im Arrangement von Johan de Meijs.

Im zweiten Konzertteil erklingt die einprägsame Melodie aus dem Filmklassiker „Forrest Gump“. Aus dem Film stammt das Zitat „Das Leben ist wie eine Pralinenschachtel, man weiß nie, was man bekommt.“ Bei dieser Filmmusik verhält es sich nicht so, denn jeder kennt nach Meinung des Musikvereins die Melodie, die am Ende zu einem großen Höhepunkt geführt wird. Das Konzert endet mit der Musik zur Kinofilm-Reihe „Pirates of the Caribbean“ (Fluch der Karibik).

Der Eintritt zum Konzert ist frei – gerne werden Spenden angenommen.