Hohes Niveau beim Winterkonzert

Seit 20 Jahren ist Elena Becker in der Gesangsausbildung der Jugendmusikschule Bad Waldsee äußerst erfolgreich tätig. Im Rahmen einer schulübergreifenden Kooperation fand am Freitag in der Schulmensa das Winterkonzert „Klassik trifft Pop“ ihrer Gesangsklasse statt. „Bad Waldsee kann sehr stolz sein, es ist unglaublich, wie viele tolle Stimmen es hier gibt“, mit diesem Kompliment eröffnete die Musikpädagogin das Konzert. Sie freute sich, dass der „Konzertsaal“ voll war. Neben Geschwistern, Eltern, Großeltern und Fans waren auch Gerlinde Buemann als städtische Fachbereichsleiterin für die Schulen sowie Bodo Franz, Vorsitzender des Fördervereins der Jugendmusikschule anwesend. Lob und Dank zollte Becker Schulsekretärin Lilo Steinmetz für den fürsorglichen Einsatz sowie Michael Dümmler für die technische Betreuung.

Mit hohem Ehrgeiz, Begeisterung und bestens geschulten Stimmen, aber auch teilweise mit verständlichem Herzklopfen, betraten 14 Jugendliche und junge Erwachsene die Bühne. Elena Becker, die am Keyboard die Interpreten einfühlsam begleitete, moderierte humorvoll und treffsicher. Das Konzert eröffnete als Neuling Noah Keltsch mit „Nel contrasto“ (Vaccai) und „Can’t help falling in love with you“ (Elvis). Wegen einer Handverletzung derzeit nicht ganz fit am Klavier überzeugte er auch mit seiner Stimme. Emily Koop trat bei ihrem zweiten Winterkonzert mit „Der Mond und sie“ (Kirchner) und „Let it go“ (Frozen) sehr überzeugend auf. Halsschmerzen und Husten hielten Lotta Hüttich nicht ab, mit „Plaisir d’amour“ (Martini) und „I have a dream“ (Abba) die Besucher zu begeistern. Ebenso ging es Lia Lemmle, sie glänzte trotzdem mit „Make you feel my love“ (Adele).

Gast aus der Landeshauptstadt

Trotz Großeinsatz bei der Urbacher Fasnet ließ es sich Magdalena Bohner nicht nehmen, von Schubert „An die Musik“ und von Adele „Skyfall“ gekonnt zu präsentieren. „Unglaublich schön“, war der Kommentar von Elena Becker für Jule Unger. Sie sang „Märchenlied“ (Brahms) und „Orchester in mir“ (Singh). Ebenfalls von Brahms wählte Ida Wiest „Wie Melodien zieht es“. Auch im zweiten Teil zeigte die Klavierspielerin mit „To love you more“ (Miles/Foster) ihr hohes Gesangstalent. Als jüngster Sänger betrat Benedikt Rundel die Bühne („Bretter, die die Welt bedeuten). „Caro mio ben“ (Giordanello) und „Memory“ (Webber) sang er mit glockenheller Knabenstimme. „Mir graut davor, wenn deine Stimme eine andere Farbe annimmt“, so ein wehmütiger Satz von Becker. Den Stimmbruch längst hinter sich hat Niklas Dümmler. Sein weicher Bariton kombiniert mit Performance kam „Infelice“ (Verdi) und „Never enough“ (The Greatest Showman) sehr zu Gute.

Aus Stuttgart willkommen stellte die Moderatorin Luisa Hochdorfer vor. Mit ihrer ausgebildeten Stimme für klassischen Gesang war sie mit „Se tu della mia morte“ (Scarlatti) und „I dreamed a dream“ (Les Miserables) große Klasse. Nina Wild stand ihr nicht nach, mit ausdrucksvoller Körpersprache überzeugte sie mit „Ah! Se tu dormi“ (Vaccai) und „Just the way you are“ (Mars) total. Mit neuem Namen (Schneider statt Hepp) betrat Natalie unter Beifall vieler Fans die Bühne. Ausgewählt hatte sie: „Mondnacht“ (Schumann) und „Run“ (Lewis). Mit Tränchen in den Augen bat Elena Becker: „Bleib uns bitte weiterhin treu“. Nicht weniger Lob gab es für ihre Schwester Kristina Hepp. Obwohl die vorangegangene Abi-Party kaum beendet war, überzeugte sie restlos mit „Connais-tu le pays“ (Thomas) und „Head above water“ (Lavigne). „Ich bin und bleibe dein Fan“ offerierte spontan die Musikpädagogin.

Eigentlich wollte der 25-jährige Georgios Sideropoulos als langjähriger Becker-Schüler zusammen mit Martha Geiger „Shallow“ („A star is born“) zum Besten geben, doch eine schlimme Erkältung fesselte sie ans Bett. Spontan forderte Elena Becker dafür Kristina Hepp auf, um Georgios unter die Arme zu greifen. Mit Riesenapplaus belohnten die Zuhörer diesen ohne Probe erfolgten Auftritt. Der Vollprofi Georgios hatte als Zugabe „Use Somebody“ (Kings of Leon“) und „Voltkid“ noch auf Lager. Charmant überreichte er am Schluss seiner Gesangslehrerin im Namen aller Interpreten ein Blumengebinde mit den Worten: „Sie sind einfach Klasse, die Waldseer Musikszene hat Ihnen vieles zu verdanken“.

Auch Gerlinde Buemann war des Lobes voll: „Elena Becker versteht es vortrefflich, mit ihrem Scharm junge Leute zu begeistern und altersgerecht zu einem Auftritt zu motivieren. Heute schon freue ich mich auf das diesjährige Sommerkonzert im Jugendhaus „Prisma“ am 5. Juli.