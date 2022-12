Feuer in Asylunterkunft in Bad Waldsee verursacht hohen Schaden

Eine Wohnung in der Steinstraße in Bad Waldsee, die als Asylunterkunft dient, hat am Dienstagmorgen gebrannt. Wie die Polizei berichtet, wurde der 29 Jahre alte Bewohner der Wohnung durch das Einatmen des Rauchs leicht verletzt, der Rettungsdienst brachte ihn zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Wohnung ist stark beschädigt

Die Wohnung wurde laut Polizei durch den Brand stark in Mitleidenschaft gezogen. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 100.000 Euro. Wie es genau zu dem Brand gekommen ist, ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Allerdings geht die Polizei derzeit nicht von einem Fremdverschulden aus, sondern ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Das teilte die Polizei auf SZ-Nachfrage mit.

35 Feuerwehrleute im Einsatz

Wie die Feuerwehr Bad Waldsee berichtet, wurde sie am Dienstag gegen 5.39 Uhr alarmiert. Mit acht Fahrzeugen und 35 Feuerwehrleuten rückte sie zum Brand aus. Ebenfalls vor Ort waren Polizei, Rettungsdienst, Oberbürgermeister Matthias Henne und Kreisbrandmeister Oliver Surbeck. Nach Angaben der Feuerwehr brannte die Wohnung sehr stark und die Wohnungseinrichtung stand in Flammen. Sicherheitshalber evakuierte die Feuerwehr die Bewohner der darüber liegenden Wohnungen.

Den Feuerwehrleuten gelang es, den Brand recht schnell zu löschen. Die Bewohner der anderen Wohnungen konnten daraufhin in ihr Zuhause zurückkehren. Allerdings wurde die Wohnung durch den Brand so stark beschädigt, dass sie nach Einschätzung der Feuerwehr unbewohnbar wurde.