Hoher Sachschaden ist am Dienstagmorgen bei einem Wohnungsbrand in Reute entstanden. Verletzt wurde niemand. Die Ursache für den Brand sowie die Höhe des entstandenen Schadens sind noch unbekannt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Um 8.29 Uhr erfolgte die Alarmierung der Feuerwehr Bad Waldsee mit den Abteilungen Reute-Gaisbeuren und Stadt. Die Bewohner einer Doppelhaushälfte im Lettenweg hatten am Morgen das Haus verlassen und bei ihrer Rückkehr etwa zwei Stunden später ein völlig verrauchtes Haus vorgefunden. Sie alarmierten sofort die Feuerwehr.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war das gesamte Gebäude dicht verraucht, teilt die Feuerwehr weiter mit. „Mehrere Angriffstrupps unter Atemschutz drangen in das Haus ein und fanden dort einen offenbar von selbst – vermutlich aufgrund mangelndem Sauerstoff – wieder erloschenen Wohnungsbrand im Erdgeschoss vor.“ Das Sofa im Wohnzimmer war nach weiteren Angaben weitestgehend verbrannt, die hölzerne Zimmerdecke stark verkohlt. Die Hitze des Feuers war laut Feuerwehr so groß, dass Lampen und Fenstergriffe sowie Einrichtungsgegenstände wie Möbel, Fernseher und Bilder komplett verschmolzen waren. „Durch Rauch und Ruß ist das gesamte Haus beschädigt und unbewohnbar. Auch sämtliche Kleidung und persönliche Gegenstände der Familie sind nicht mehr benutzbar“, heißt es in der Pressemeldung.

Die Einsatzkräfte kontrollierten das gesamte Gebäude auf Glutnester und belüfteten alle Räume. Die Bewohner wurden vom Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuz betreut.

Am Einsatz beteiligt waren die Feuerwehr Bad Waldsee mit den Abteilungen Reute-Gaisbeuren und Stadt mit rund 30 Feuerwehrangehörigen und sechs Fahrzeugen, der DRK-Rettungsdienst der Wache Bad Waldsee sowie eine Streife der Polizei Bad Waldsee.