Hoher Sachschaden nach Zusammenstoß

Sachschaden von etwa 15 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Montag gegen 13.45 Uhr an der Einmündung der Waldseer Richard-Wagner-Straße in die Wolfegger Straße ereignete. Die 29-jährige Fahrerin eines VW Touran befuhr laut Polizei die Wolfegger Straße von Wolfegg in Richtung Innenstadt und bog an der Einmündung nach links in die Richard-Wagner-Straße ein. Hierbei missachtete sie den Vorrang eines 34-jährigen Fahrers eines BMW Mini, weshalb beide Fahrzeuge zusammenstießen. Die beiden Fahrer blieben unverletzt.