Auf etwa 20 000 Euro wird der Schaden geschätzt, der bei einem Unfall in der Wurzacher Straße am Montagnachmittag entstand. Kurz nach 15 Uhr übersah laut Polizei ein 83 Jahre alter VW-Fahrer beim Einbiegen von der Robert-Koch-Straße in die Wurzacher Straße eine stadteinwärts fahrende 50-jährige Mini-Lenkerin. Bei der Kollision wurde glücklicherweise niemand verletzt.