Hoher Sachschaden bei Auffahrunfall

Durch Auffahren auf einen vorausfahrenden Wagen hat ein Autofahrer am Dienstagnachmittag in der Biberacher Straße in Bad Waldsee einen Verkehrsunfall verursacht. Das teilt die Polizei mit.

Der 58 Jahre alte Fahrer wollte an einer Kreuzung nach links in die Schützenstraße abbiegen. Beim Fahren auf die Abbiegespur überfuhr er zügig eine Sperrfläche. Er stieß dabei mit dem vor ihm fahrenden Suzuki zusammen, dessen 52-jährige Fahrerin ebenfalls auf die linke Spur wechselte. Durch die Wucht des auffahrenden VW wurde der Suzuki auf ein weiteres Auto geschoben, das an der dortigen Kreuzung wartete.

Insgesamt entstand an den drei Autos ein Schaden von etwa 10 000 Euro. Der Wagen des Verursachers, sowie der Suzuki mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.