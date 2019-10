Hohe Auszeichnungen an der Schwäbischen Bauernschule

Anlässlich des 70-jährigen Bestehens der Schwäbischen Bauernschule ist am Sonntag zu einem „Tag der Begegnung“ eingeladen worden. Viele Landwirte aus der näheren und auch weiteren Umgebung folgten der Einladung zu diesem Familientag. Regina Steinhauser konnte als stellvertretende Schulleiterin neben den Vizepräsidenten des Landesbauernverbandes Gerhard Glaser und Hans-Benno Wichert auch Ehrenpräsidentin Toni Teufel und den Bundestagsabgeordneten Josef Rief begrüßen. Ein freundliches Willkommen galt ebenso dem langjährigen Leiter der Bauernschule Clemes Frede.

Traditionsgemäß wird der jährliche Familientag mit einem Gottesdienst eröffnet. In diesem Jahr feierte der Landesbischof der evangelischen Kirche, Otfried July, einen ökumenischen Gottesdienst. Ein Bläserensemble, bestehend aus ehemaligen Grundkurs-Teilnehmern, umrahmte musikalisch. In seiner Predigt spannte der Bischof einen Bogen zwischen Gottes Schöpfung, der „heiligen“ Arbeit der Bauern und den kritischen Verbrauchern. Vor allem sollte es doch gelingen, dass von Bauern erzeugte Lebensmittel nicht mehr in so hohen Mengen in der Mülltonne landen. Angesichts der vielen grünen Kreuze auf den Fluren mahnte der Bischof Toleranz an.

Nach einer kurzen Umbaupause eröffnete das Bläserensemble unter Leitung von Dozent Barny Bitterwolf den Ehrungsreigen. Vizepräsident Gerhard Glaser brachte es gleich auf den Punkt: „Erst wenn eine wichtige Person einige Zeit weg ist, erkennt man noch besser ihre Leistung und Größe“. Dieses treffe voll und ganz sowohl auf Brigitte Doldi wie auch auf Klaus Maier zu. So war Diakon Maier jahrzehntelang Dozent an der Bildungseinrichtung. Als „Bauernschulpfarrer“, wie er von vielen liebevoll genannt wurde, hat er standfest und bravourös eine christliche Wertevermittlung bekundet. Bei der Übereichung der „Silbernen Ähre“ verwies Gerhard Glaser auf die besondere Auszeichnung des Landesbauernverbandes hin: „Diese hohe Ehre wird jährlich nur ganz wenigen verdienten Personen zuteil“. Klaus Maier dankte sichtlich gerührt: „Ich habe diesen Unterricht mit Herzblut gehalten“.

In Anspielung auf die neue stellvertretende Schulleiterin Regina Steinhauser eröffnete Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch ihre Laudatio für Brigitte Doldi mit dem Satz: „Es sind halt doch die Frauen, welche die Geschichte dieses wertvollen Einrichtung prägen und es auf Vordermann bringen“. In 34 Jahren habe die gelernte Arzthelferin aus Landsberg/Lech den guten Geist der Bauernschule ganz wesentlich geprägt. Es gebe im Land doch fast keine Landwirte, welche nicht schon von ihrer Gastfreundschaft profitieren konnten.

Doldi oblag die Entwicklung und Abhaltung von Seminaren der Erwachsenenbildung, ebenso fiel die Oberleitung der Hauswirtschaft in ihre Zuständigkeit. Auch bei so mancher Baumaßnahme der Schule habe sie ihren Sachverstand erfolgreich mit eingebracht. Neuankömmlinge wurden von ihr auf Augenhöhe wertgeschätzt. Für ihr überregionales hohes Engagement überreichte Staatssekretärin Gurr-Hirsch an Brigitte Doldi die „Staatsmedaille in Silber“. Mit bewegter Stimme sprach Brigitte Doldi Dankesworte, sie wolle diese Auszeichnung auch stellvertretend für ihre Kollegen annehmen.