Hofgeschichten trotz Pandemie

Trotz Pandemie wollen viele Landwirtinnen und Landwirte nicht auf den Tag des offenen Hofes verzichten. Der Deutsche Bauernverband, der LandFrauenverband und die Landjugend haben sich daher gemeinsam für einen „Tag des offenen Hofes“ in digitaler Form entschieden, teilt der Bauernverband Allgäu-Oberschwaben mit. Dieses Wochenende ist es nun soweit und die Landwirte laden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu ein, in den digitalen Netzwerken die Bauernhöfe zu besuchen. Zahlreiche Landwirtinnen und Landwirte erzählen in Videos ihre Hofgeschichten und informieren über die modere Arbeitsweise der Landwirtschaft und das Leben auf den Höfen.

Aus der Region sind unter anderem der Q-Stall Bühler und Helmut Kiebler, Verwalter des St. Georg Hofs mit dabei, um dem Verbraucher die heimische Landwirtschaft näher zu bringen.

Im Video schwärmt Waltraud Bühler, die mit ihrer Familie einen Milchviehbetrieb mit Weihnachtsbäumen und Speiseeisherstellung betreibt: „Unser Altgebäude ist neben Lagerplatz auch ein Insektenhotel, hier brummt und summt es, hier kreucht und fleucht es, hier krabbelts und hier kriechts.“ Außerdem schwärmt sie von der Vielfalt der Pflanzen die rund um den Hof und die Felder wachsen. Sie nennt auch einige Beispiele wie Königskerzen, Zinnkraut, Mädesüß, Nelkwurz oder Frauenmantel. „Nicht zu vergessen die Brennnessel. Sie ist Heimat für fünfzig verschieden Schmetterlingsarten. Oder die Taubnessel, die Freundin der Hummel.“

Auch Helmut Kiebler merkt man seine Leidenschaft für seinen Beruf an. Das Herzstück des Betriebs ist der Milchviehstall, in den er im Kurzfilm den Zuschauer auf sehr anschauliche Weise mitnimmt und erklärt, wie es sich als Kuh auf dem St. Georgs Hof lebt. „Wir legen viel Wert auf Tierwohl“, sagt Kiebler, „täglich frisches Futter, eine weiche Strohmatratze, eine automatische Kuhbürste sowie Weidegang tragen zum Wohlbefinden der Tiere bei.“ „Der digitale Tag des offenen Hofes ist für alle eine tolle Gelegenheit, zu erfahren, wie unsere hochwertigen, regionalen Lebensmittel produziert werden“, sagt der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied.

Der bundesweite „Tag des offenen Hofes“ wird alle zwei Jahr vom Deutschen Bauernverband, dem Bund der Deutschen Landjugend und dem deutschen LandFrauenverband gemeinsamen mit ihren Landesverbänden initiiert. Unterstützt wird er von der Landwirtschaftlichen Rentenbank.

Alle Videos sind zu finden auf der Internetseite des Bauernverbands Allgäu- Oberschwaben (www.bauernverband-ao.de) sowie auf den Social Media Kanälen Facebook „Bauernverband Allgäu-Oberschwaben“ und Instagram „oberschwabensbauern“.