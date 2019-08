Historisches Gespann bereichert Messe

Das Waldseer Erwin-Hymer-Museum bringt ein historisches Wohnwagen-Gespann aus den 1960er-Jahren mit in die Hallen der Caravan- und Campingmesse „Caravan-Salon“. Die Messe findet vom 30. August (Fachbesuchertag) bis zum 8. September in Düsseldorf statt.

Das Zugfahrzeug, ein blau-weißer Ford Taunus 17M P2 de Lux, galt laut Mitteilung des Museums bei seiner Vorstellung 1957 als todschick. Er habe er mit seinen Panoramascheiben, den Heckflossen und seinem Chromschmuck fast wie ein amerikanischer Straßenkreuzer im Kleinformat ausgesehen. Heute sei der auch „Barocktaunus“ genannte Ford ein gesuchtes Sammlerfahrzeug, ähnlich wie der vom Museum präsentierte Wohnwagen „Austermann Knospe“.

Der raffinierte Wagen lasse sich mithilfe eines Kurbelmechanismus wie eine aufgehende Blüte in die Breite entfalten. Beim Fahren nur 1,55 Meter schmal, habe er nur einen geringen Luftwiderstand gehabt. Im Stand habe er um 60 Zentimeter verbreitert werden können, womit er zwei Personen Wohn- und Schlafraum bot. Bis Anfang der 60er-Jahre seien nur knapp 1000 Exemplare der Knospe gebaut worden. Heute würden für die seltenen Wohnwagen echte Liebhaberpreise bezahlt. Aus der Firma Austermann in Sassenberg entwickelte sich im Laufe der Zeit die Firma LMC, auf deren Ausstellungsfläche in Halle 11 Stand Nr. C 42-03 sich das Museum als Mitaussteller präsentiert. Das außergewöhnliche Oldtimer-Gespann kündigt laut Mitteilung das kommende interaktive Ausstellungs-Programm des Erwin-Hymer-Museums an. Ab dem 17. November können die Besucher bei „Klappen, Kurbeln, Falten“ in die Welt der Klappcaravans und Faltwohnwagen eintauchen und hautnah erleben mit welch kreativen Lösungen die Pioniere des mobilen Reisens „große“ Wohnwagen ganz klein werden ließen.