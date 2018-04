Historische Wirtshäuser entdecken

Historische Wirtshäuser in Oberschwaben und am Bodensee, die über Generationen hinweg Tradition und Gastlichkeit pflegen und sich ihren ursprünglichen Charme bewahrt haben, werden in dem neuen Buch „50 historischen Wirtshäuser in Oberschwaben und am Bodensee“ vorgestellt. Herausgeber ist der Verlag Friedrich Pustet. Der bebilderte Führer animiert zu kulturhistorischen und kulinarischen Entdeckungen im oberen Schwabenland und am Bodensee, teilt der Verlag Friedrich Pustet in einem Presseschreiben mit. Auch das Gasthaus zum Rad und der Ritterkeller in Aulendorf, die Andechser Waldwirtschaft im Hofgut Elchenreute bei Bad Waldsee, das Gasthaus Adler in Gaisbeuren und die Weinstube zum Hasen in Bad Waldsee kommen darin vor.