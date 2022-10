Hinweis für Spaziergänger: Holzeinschlag im Waldseer Schorrenwald

Im Distrikt Schorren in Bad Waldsee ist mit dem Holzeinschlag begonnen worden. Die Waldbesucher werden gebeten, die Absperrungen zu beachten und die Anweisungen der Waldarbeiter zu befolgen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die gesperrten Bereiche dürfen demnach auch außerhalb der Arbeitszeiten nicht betreten werden. „Es gibt Gefahren, welche nicht sofort zu erkennen sind. So können lose Äste in den Kronen hängen oder ein bereits angesägter Baum ist beim Fällvorgang hängen geblieben“, so die Stadt weiter.

Wichtig sei es auch, immer genug Sicherheitsabstand von den Forstmaschinen zu halten. Grund: Diese Maschinen haben bauartbedingt einen großen toten Winkel.

Die Arbeiten werden nach weiteren Angaben der Stadt voraussichtlich mit Unterbrechungen bis Januar dauern. Mit Verschmutzungen des Weges muss deshalb gerechnet werden. Die Durchforstung ist nach weit über zehn Jahren wieder notwendig, um die vorhandene Naturverjüngung anzuregen und den Schorrenwald für die Zukunft vorzubereiten, erläutert die Verwaltung weiter. Die Menge die entnommen wird, liegt unter dem Zuwachs der vergangenen 15 Jahre.