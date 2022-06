Himmelsleiter wurde umgebaut

Am Waldsportpfad im städtischen Naherholungsgebiet Tannenbühl wurde der Streckenabschnitt mit der langen Treppe (Himmelsleiter) im Norden umgebaut, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist. Bisher musste man an dieser Stelle 120 Treppenstufen zur Bewältigung der rund 50 Höhenmeter gehen. Dieser strapaziöse Streckenabschnitt wurde nun in Teilen durch einen Serpentinenweg ergänzt. Übriggeblieben sind nun noch 20 Treppenstufen. Der Rest der Stufen wurde zurückgebaut. Es konnte so ein Kompromiss zwischen der sportlichen Herausforderung und der moderaten Begehbarkeit gefunden werden. Weitere positive Nebeneffekte sind zudem, dass der Unterhalt an diesem Teil des Sportpfades nun kostengünstiger wird und die Sicherheit verbessert werden kann, heißt es weiter. Parallel zu diesen Arbeiten wird gerade noch der Sportpfad von dieser Treppe bis vor zum Wurzacher Weg mit neuem Kies belegt.