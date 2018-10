Hillebrecht und Heiß treten bei Kleinkunstpreis an

Die Bad Waldseer Sven Hillebrecht und Stefan Heiß nehmen am Bühnenpreis „Bodnegger Seele“ am Samstag, 13. Oktober, um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Bodnegg teil. Mit „Poetry-Sound“ wollen sie sich den mit 250 Euro dotierten Preis sichern. Insgesamt buhlen acht Künstler um die Auszeichnung. Das Publikum kürt den Sieger.

Egal ob Musik, Tanz, Pantomime, Jonglage, Poledance oder Comedy, den Künstlern sind laut Veranstalter keine Grenzen gesetzt und so erwartet die Zuschauer eine bunte Mischung. Unter anderem wird DJ Uli aus Ravensburg für „Ballermann“-Stimmung sorgen. Kabarett und Magie vereine Christian Netti aus Leutkirch auf der Bühne. Momente des Innenhaltens schaffe die Schriftstellerin Christina Pirker. Mit viel Gefühl interpretiere Hamid Solh aus Grünkraut seine selbstgeschriebenen Songs. Graziös und zugleich kraftvoll werde es bei Poledancerin Simone Fluhr aus Bad Schussenried. Einen Poetry-Slam-Text wird bei dem Wangener Jay Man zu hören geben. Moderiert wird der Kleinkunstpreis von Wolfgang Heyer. Karten können reserviert werden unter Tel.: 07520/914270 oder per E-Mail an info@boku-bodnegg.de. Foto: Privat