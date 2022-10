Hilfswerk Hoffnung sammelt Geschenkpakete für Rumänien

Das Hilfswerk Hoffnung führt auch dieses Jahr wieder die Aktion Weihnachtsfreude durch, um bedürftigen Menschen in Rumänien zu helfen. Sechs Sattelzüge sind eingeplant um Ende November Hilfsgüter und Geschenke zu Menschen bringen, die so gut wie nichts haben, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch in Bad Waldsee findet eine Spendensammlung dazu statt.

Als direktes Nachbarland der Ukraine sind dieses Frühjahr in Rumänien etwa 1,5 Millionen Kriegsflüchtlinge angekommen, geht aus der Pressemeldung hervor: „Wir als Hilfswerk Hoffnung konnten unter anderem über unsere Partner-Sozialstationen bereits im März etliche LKW-Ladungen voll Hilfsgüter liefern, die über engagierte Helfer teilweise bis in den Donbas gelangten.“

Lange Zeit habe Rumänien als Armenhaus Europas gegolten. Durch den Beitritt zur EU 2007 und den folgenden Subventionen sei ein leichter Aufwärtstrend verzeichnet worden, der jedoch durch die Corona-Pandemie jäh unterbrochen worden sei. „In dem von Korruption geprägten Land leiden die Armen vermehrt und besitzen teilweise nicht einmal das zum Überleben notwendige“, teilt das Hilfswerk mit.

Daher sammelt die Organisation Spenden in Form von Geschenkpaketen. In Bad Waldsee findet die öffentliche Sammlung am Donnerstag, 10. November, von 13 Uhr bis 18 Uhr auf dem Kiesparkplatz am Freibad statt. „Wir nehmen Geschenkpakete, Lebensmittel, Spielsachen und gut erhaltene Kleidung entgegen. Alles sollte in stabilen Kartons verpackt sein“, steht in der Mitteilung.

In den Geschenkpaketen könnten Lebensmittel, Süßigkeiten, Hygieneartikel oder Spielzeug verpackt werden. Die Lebensmittel sollten mindestens bis 31. Dezember haltbar sein. Auch Geldspenden seien möglich. Alle weitere Informationen zum Hilfswerk und der Spendensammlung gibt es online unter: www.hoffnung.org