Hilfslieferung für ungarisches Pflegeheim

Monatelang haben Hilfsgüter, die in ungarischen Behindertenheimen dringend benötigt wurde, bei bei den Johannitern in Bad Schussenried und Reichenhofen gelagert und standen schon lange zum Abtransport bereit, wie die Helfer mitteilen. Lange sei unklar gewesen, wann überhaupt wieder ein Hilfstransport der Johanniter von Oberschwaben und Bodensee nach Ungarn gehen könnte. Jetzt hat sich jedoch ein solcher Transport auf den Weg gemacht.

Ständig seien in den vergangenen Monaten neu Hilfsgüter im Lager dazugekommen, wie Torsten Suffa von den Johannitern in Kißlegg berichtet. Auch den internationalen Sanitätsdienst beim „Windrosetreffen“ in Ungarn mussten die Johanniter auf nächstes Jahr verschieben. Allen Beteiligten sei klar, dass die besonderen Umstände wegen der Pandemie eine besondere Planung erfordern, aber es sei ein Muss gewesen, einen Weg für die Hilfslieferungen zu finden, betont Suffa.

„Eure Spenden werden nicht nur gebraucht, sie werden ganz dringend erwartet“, habe die ehemalige Leiterin des Pflege- und Behindertenheimes „Sarepta“ noch wenige Tage vor der Fahrt den beiden Ortsbeauftragten der Johanniter Hans Klein, Bad Waldsee und Robert Lohr, Reichenhofen dringend ans Herz gelegt.

Neben aller Planung für einen sicheren Transport habe zuerst ein auf Corona abgestimmtes Hygienekonzept entwickelt werden müssen. So sollten beispielsweise die bei früheren Transporten üblichen Begegnungen und persönlichen Kontakten beim Entladen mit den Bewohnern vollständig entfallen. Auch wenn die neue Heimleiterin Annamaria Buda dies sehr bedauert: „Unsere Bewohner vermissen diese sozialen Kontakte sehr, sie sehen die Bilder im Fernsehen, aber sie verstehen nicht, warum sie nicht mehr auf die Straße oder zum Einkaufen dürfen“.

Das erste Septemberwochenende schien für Hans Klein, Robert Lohr und Torsten Suffa der richtige Termin zu sein. Als freiwillige Fahrer hätten sich Suffa und Rebecca Hirsch angeboten. Von den „Ungarnhelfern“ sei ein Transporter mit rund einer Tonne Bettwäsche, Inkontinenz- und Pflegehilfsmittel für das „Sarepta“-Netzwerk „Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat“ beladen worden, teilen die Johanniter mit.

Durch die Pressemeldung „Ungarn macht ab dem 1. September die Grenzen dicht“ sei die ganze Planung jedoch wieder in Frage gestellt worden. Kurzfristig hätten sich die beiden Ortsbeauftragten Lohr und Klein spontan noch vorher auf den 895 Kilometer langen Weg nach Budapest gemacht, um die Hilfslieferung noch rechtzeitig vor der Grenzschließung ins Pflegeheim „Sarepta“ zu bringen. Gleich nach dem Entladen sei es direkt wieder auf dem Heimweg gegangen.