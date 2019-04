Hier lernen Kinder den Umgang mit dem Thermomix

Bei der Volkshochschule (VHS) Bad Waldsee starten auch diese Woche wieder interessante Kurse. So können die Teilnehmer zum Beispiel asiatisch kochen lernen, und Jugendliche haben die Möglichkeit, einen Thermomix-Backkurs zu besuchen oder sich auf die Mathematik-Realschulprüfung vorzubereiten. Was es sonst noch gibt, zeigt die folgende Übersicht.

Um die Ernährung vor und in den Wechseljahren (Kurs-Nr. 191-30506) geht es bei Karin Goldbach am Dienstag, 9. April, von 19 bis 20.30 Uhr im VHS-Raum 2 (erstes OG). Laut Pressemitteilung steht eine angepasste energetische Ernährung für den Körper im Mittelpunkt des Abends. Diese Ernährung sei auch schon für Frauen ab 40 Jahren empfehlenswert. In der chinesischen Ernährungslehre ließen sich Nahrungsmittel auch funktionell auf eine bestimmte Energie, Temperatur sowie in Wirkprinzipien unterscheiden. Im Vortrag erfahren die Teilnehmer, wie sie sich mit dem Wissen der sogenannten TCM und der Sichtweise der chinesischen Ernährungslehre auf diese Zeit vorbereiten können, um gesund und munter durch die Wechseljahre zu kommen. Der Kurs kostet zehn Euro und für 8 bis 25 Teilnehmer vorgesehen.

Vegetarische Gerichte aus Asien (Nr. 191-30704) möchte Ming-Choo Breitenbach-Lung ihren Kursteilnehmern servieren. Wer Vegetarier ist, muss laut VHS-Mitteilung noch längst nicht auf die Genüsse der fernöstlichen Esskultur verzichten. Und Fleischesser können zur Abwechslung mal ein paar andere Kochideen ausprobieren. Die Teilnehmer werden überrascht sein, wie viele fleischlose Alternativen hier zur Verfügung stehen, sind sich die Veranstalter sicher. Bitte mitbringen: Wok (falls vorhanden), Schürze, Lebensmittelbehälter und 12 Euro für Lebensmittel. Der Kurs für ahct bis zwölf Teilnehmer findet am Mittwoch, 10. April, von 18.30 bis 22 Uhr in der Realschule, Raum 130 (Küche im ersten OG) statt und kostet 23 Euro.

Kinder lernen im Thermomix-Kochkurs (Nr. 191-30710) unter der Leitung von Ilona Emmendörfer den Umgang mit diesem Küchengerät kennen. Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren werden herzhafte und süße Ideen für den Osterbrunch zubereiten. Bitte mitbringen: Schürze, kleines Marmeladenglas mit Deckel, Lebensmittelbehälter und etwa 10 Euro für Lebensmittel. Der Kurs in der Realschule, Raum 130 (Küche im ersten OG), findet am Donnerstag, 11. April, von 16 bis 19 Uhr statt und kostet 18 Euro.

Beim Mathe-Crash-Kurs in den Osterferien (Nr. 191-60202) geht Stefanie Bochtler mit den Teilnehmern quadratische, lineare Gleichungen und Parabeln durch. Die Teilnehmer wiederholen alle Themenbereiche der Parabeln wie Scheitelform, Nullstellen, Schnittpunkte mit den Achsen, Modellieren und mehr sowie Themen aus der linearen Funktionen wie Gleichungen und Gleichungssysteme, Bruchgleichungen und alles, was zu den Geraden gehört. Die Kurse sind im VHS-Raum 2 (erstes OG) am Montag, 15. April, 10 bis 13 Uhr, und am Dienstag, 16. April, 10 bis 13 Uhr und kosten 29 Euro.

Wer Räucherstäbchen einmal selbst herstellen möchte, der kann das im Kurs (Nr. 191-30304) von Petra Riedesser tun. Wie die VHS mitteilt, werden Räucherstäbchen in vielen Kulturen und während verschiedener Zeremonien genutzt. Selbst gemachte Räucherstäbchen duften edel und fein, sie zaubern eine schöne Atmosphäre, heißt es in der Ankündigung. Die Teilnehmer bestimmen die Inhaltsstoffe selbst. Beim Kurs werden die verschiedenen Räucherstoffe, ihre Wirkung und ihre Herkunft erklärt. Bitte mitbringen: Schuhschachtel für den Transport. Bitte beachten: Materialkosten in Höhe von etaw fünf Euro werden im Kurs direkt abgerechnet. Der Kurs ist am Donnestag, 11. April, von 19 bis 22 Uhr im VHS-Raum 3 (zweites OG) und kostet 20 Euro.