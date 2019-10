Hier lernen Anfänger Holz schnitzen

Bei der Volkshochschule (VHS) Bad Waldsee starten Anfang November wieder neue Kurse. Zu allen Veranstaltungen sind Anmeldungen notwendig.

Karin Goldbach bietet am Dienstag, 5. November, von 19.30 bis 21 Uhr den Kurs „Das Glück beginnt im Darm“ (Nummer 192-30507) in der VHS, Raum 2 (im ersten Obergeschoss) an. In der Beschreibung heißt es: Dass der Darm gesund ist, zeigt sich an einem intakten Immunsystem. Durch Stress, Umweltgifte, schlechte Ernährung und mehr kann dieses empfindliche Organ aus dem Gleichgewicht geraten. Im Vortrag erfahren die Teilnehmer, wie die Zusammensetzung der Darmflora ist und wie sie den Darm wieder aufbauen können. Der Kurs findet bei mindestens 8, maximal jedoch 25 Teilnehmern statt. Die Gebühr beträgt zehn Euro pro Person.

Bei Michael Tassilo Wild lernen Interessierte im „Paläografiekurs“ (Nummer 192-20300) alte Schriften zu lesen und zu transkribieren. Im Stadtarchiv wird hierzu eine theoretische Einführung geboten und in praktischen Übungen vertieft. Der Kurs findet ab 6. November vier Mal mittwochs von 19 bis 20.30 Uhr in der VHS, Raum 3 (im zweiten Obergeschoss), statt. Die Teilnehmerzahl liegt zwischen 5 und 15. Die Kursgebühr kostet 58 Euro.

Wer schon immer einmal eine Karikatur zeichnen wollte, kann dies im Kurs von Pelayo Horacio (Nummer 192-20501) lernen. Mithilfe des Bleistifts stellen sich die Teilnehmer der Herausforderung der Karikatur-Zeichnung. Laut Pressemitteilung der VHS handelt es sich dabei um eine entspannte Art von Porträt, da die Teilnehmer die Freiheit haben, die Personen, die sie zeichnen, in fantasievoller Umgebungen zu platzieren. Im Allgemeinen nimmt man an, dass eine Karikatur grotesk oder übertrieben ist. Karikatur bedeutet aber auch eine Person zu zeichnen, indem man versucht, die reine Essenz der Person einzufangen, ohne etwas zu bedecken. Dozent Pelayo Horacio ist ein argentinischer Künstler mit eigenem Kunstatelier in Vogt. Der Kurs mit acht bis zehn Teilnehmern findet ab 7. November vier Mal donnerstags von 19 bis 20.30 Uhr im VHS-Raum 2 (im ersten Obergeschoss) statt. Die Kosten betragen 36 Euro pro Person.

Anfänger und Fortgeschrittene können bei Rudolf Tanner „Holz schnitzen“ (Kursnummer 192-20601) lernen. Unter fachgerechter Anleitung des Figuren- und Maskenschnitzers werden einfache Figuren selbst geschnitzt. Mit etwas Theorie und viel Praxis wird neben der richtigen Werkzeugbehandlung vor allem der Umgang mit dem gewachsenen Werkstoff Holz vermittelt. Zum Abschluss des Kurses soll jeder Teilnehmer sein frei gewähltes Motiv geschnitzt haben und auch in der Lage sein, einfache Objekte eigenständig zu machen. Die Teilnehmer sollten Schnitzmesser mitbringen, falls vorhanden. Andernfalls wird Werkzeug zur Verfügung gestellt. Die Materialkosten werden je nach Verbrauch direkt im Unterricht abgerechnet. Der sechswöchige Kurs findet ab 7. November donnerstags von 19 bis 20.30 Uhr in VHS-Raum 4 (Eingang Archiv) statt. Die Gebühr für die maximal elf Teilnehmer beträgt 44 Euro pro Person.

Stefanie Bochtler bereitet Realschüler in ihrem Kurs „Training für die Realschulabschlussprüfung – Mathematik“ (Nummer 192-60201) auf die Prüfung vor. Zur Beschreibung: Wenn Du Begriffe wie Parabeln, Trigonometrie, Pyramide oder Zinsrechnung hörst, verstehst du nur Bahnhof? Dann ist dieser Kurs genau das Richtige! Wir wiederholen gemeinsam alle Themen, die man für die Realschulabschlussprüfung braucht und bearbeiten die Prüfungsaufgaben der vergangenen Jahre. Zusätzlich werden Fragen zum Prüfungsablauf gemeinsam geklärt. Der zehnwöchige Kurs startet am 8. November und findet freitags von 14.30 bis 16 Uhr im VHS-Raum 2 (im 1. OG) mit mindestens 10, maximal jedoch 24 Teilnehmern statt. Die Gebühr beträgt 70 Euro pro Person.

Bei „Mein Jakobsweg – Bilder einer Pilgerreise“ (Kursnummer 192-10902) zeigt Albert Härle Bilder von seinem Jakobsweg und berichtet über seine Erlebnisse, Eindrücke und seine Erfahrungen durch Frankreich auf dem Camino del Norte durch Spanien bis zum Ende der Welt, nach Finisterre. Der Traum vieler sei es laut Pressemitteilung, einmal im Leben den Jakobsweg zu gehen. So war es auch bei Albert Härle. Im Jahr 2008 hatte er die Möglichkeit, sich einer Gruppe anzuschließen und eine Etappe des Wegs mitzugehen. Neun Jahre später und etwa 2500 Kilometer zu Fuß hinter sich ist er in Santiago de Compastela angekommen. Der Vortrag findet am Freitag, 8. November, 19 bis 20.30 Uhr im VHS-Raum 3 (im zweiten Obergeschoss) mit 10 bis 40 Teilnehmern statt. Der Eintritt kostet fünf Euro pro Person.