Hier kann man Christbäume kostenlos abgeben

Bei folgenden Annahmestellen werden am Samstag, 12. Januar, von 9.30 bis 11.30 Uhr wieder Christbäume angenommen: in Bad Waldsee am Parkplatz Bleiche, in Haisterkirch an der Turnhalle und in Mittelurbach am Parkplatz des Dorfgemeinschaftshauses. Zusätzlich können Christbäume auch zu den üblichen Öffnungszeiten beim Wertstoffhof in Gaisbeuren abgegeben werden. Die Annahme ist jeweils kostenlos, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Die Christbäume dürfen kein Lametta und sonstigen Schmuck enthalten.