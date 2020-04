Hier gibt es den Live-Video-Gottesdienst aus Bad Waldsee

Am Sonntagmorgen zum Gottesdienst in die Kirche? Das lassen die Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus aktuell nicht zu. Doch die Kirchen der Region wollen ihre Mitglieder trotzdem erreichen.

Mit einem Live-Stream hat auch die „Schwäbische Zeitung“ gute Erfahrungen gesammelt.

Steffi Dobmeier, stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin Digitale Inhalte und Strategie, berichtet von der Übertragung aus der Kirche St. Johann in Sigmaringen am vergangenen Sonntag: „Wir haben den katholischen Gottesdienst live auf Schwäbische.de übertragen und damit fast 1000 Menschen erreicht.“

Grund genug, auch diese Woche wieder einen Gottesdienst auf der Website zu übertragen. Nach der katholischen Messe in Sigmaringen, ist es am heutigen Sonntag der Gottesdienst der Evangelischen Kirchengemeinde Bad Waldsee. Die Gemeinde überträgt Gottesdienste live im Internet am heutigen Sonntag, um 9.30 Uhr, und auch an Karfreitag, 10. April, und am Ostersonntag, 12. April, jeweis ebenfalls um 9.30 Uhr.

Pfarrer Wolfgangf Bertl teilt uns das Thema des Gottesdienstes am Sonntag schriftlich mit:

Der Gottesdienst steht im Zeichen der Passion Christi. Jesus wird in Bethanien gesalbt. Die letzte Strecke seines irdischen Weges beginnt.

Die Kirchengemeinde in Bad Waldsee hat etwa 3.000 Gemeindeglieder, die von einem Pfarrer, einer Pfarrerin und eine Kurseelsorgerin hauptamtlich betreut werden. Die Kirche, aus der übertragen wird, steht in Bad Waldsee im Burghaldenweg. Sie wurde zuerst als neugotische Kirche erbaut, bald im Jugendstil umgebaut, eingeweiht 1890.

Die Gottesdienste stellt die Gemeinde auf dem eigenen YouTube-Kanal zur Verfügung. Diesen finden Sie über diesen Link.