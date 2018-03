HGV will Waldsee als attraktive Einkaufsstadt zeigen

Der Handels- und Gewerbeverein (HGV) hat am Donnerstag erstmals seine Hauptversammlung im Frühjahr abgehalten, um das Berichtsjahr dem Kalenderjahr anzugleichen. Die anwesenden 15 Mitglieder bestätigten Robert Lippmann als Vorstandssprecher und Markus Fürst als Schriftführer in ihren Ämtern.

Erstmals wurde der Versammlung ein „nichtöffentlicher Teil“ vorangesetzt, wo es dem Vernehmen nach um die Umgestaltung der Bleiche (Stichwort „Parkplätze“) und um die Zusammenarbeit zwischen Verein und Stadt ging. Informationen dazu gab’s auf SZ-Anfrage am Freitag keine.

Im öffentlichen Teil der Versammlung im Haus am Stadtsee standen neben den Wahlen, dem Kassenbericht und der Entlastung der Vorstandsschaft auch ein Rückblick auf 2017 sowie der Ausblick auf 2018 auf der Tagesordnung.

So plant der Verein heuer wieder zwei Einkaufsonntage im April und im September; auch zwei lange Einkaufsabende stehen auf der Agenda. Zudem wird sich der innerstädtische Handel anlässlich des Besuchs der zweiten Ruderbundesliga in Bad Waldsee am 8. September mit Aktionen und verlängerten Samstag-Öffnungszeiten an diesem sportlichen Großereignis beteiligen.

Der HGV möchte diese besonderen Veranstaltungen im Jahreslauf dazu nutzen, um Bad Waldsee als attraktive, kundenfreundliche Einkaufsstadt zu präsentieren.

Wie bereits nach der jüngsten HGV-Hauptversammlung im November berichtet, müssen verkaufsoffene Sonntage aufgrund gesetzlicher Neuerungen künftig an größere Veranstaltungen gekoppelt werden. In der Kurstadt ist dies mit dem Hymer-Frühlingsfest der Fall, das in diesem Jahr auf den 22. April terminiert ist. Folgerichtig lautet das Motto der HGV-Veranstaltung an diesem Tag „Bad Waldseer Frühling“, der fortan als eigenständige Marke etabliert werden soll.

Die Geschäfte haben an diesem Einkaufssonntag in autofreier Innenstadt von 13 bis 18 Uhr geöffnet und es sind zahlreiche familienfreundliche Aktionen in Vorbereitung. „Es haben sich auch erfreulich viele Vereine dafür angemeldet mit Vorführungen. Und erstmals wird es einen Bus-Shuttle-Verkehr geben zwischen Innenstadt, Industriegebiet und Frauenberg“, kündigt Robert Lippmann an.

Der HGV verstärkt 2018 auch seine Kooperation mit der Ortsstelle des Hotel- und Gaststättenverbandes, mit der er ebenso eng zusammenarbeiten möchte wie mit der städtischen Wirtschaftsförderin Shqipe Karagja, betonte Lippmann. „Der Wille dazu ist da, auch wenn noch kleinere Stolpersteine aus dem Weg geräumt werden müssen.“ Der Verein hofft, dass „die von der Stadt zugesicherte unkomplizierte Handhabung der Förderung unserer Aktionen problemlos klappt“ (Lippmann).