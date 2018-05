HGV steht Altstadtfest-Verlängerung nicht im Weg

Das Bad Waldseer Altstadtfest bekommt keine verlängerten Festzeiten. Unter anderem hat die Stadt das mit einem Interessenkonflikt der Festbesucher und der Einzelhändler begründet und aufgrund des früheren Aufbaus auf erhebliche Einschränkungen des Vormittagsverkaufs verwiesen. „Die Interessenvertretung der hiesigen Händler befürchten dadurch Verärgerung in der Kundschaft und schmerzliche Umsatzeinbußen“, teilte die Stadt der „Schwäbischen Zeitung“ mit. Wie sich nun herausstellt, hat der Handels- und Gewerbeverein (HGV) der Stadt interessante Alternativvorschläge vorgebracht.

Zur angedachten Verlängerung des Bad Waldseer Altstadtfestes hat der HGV der Stadt bereits im Januar eine ausführliche Stellungnahme geschickt. Diese Stellungnahme liegt der SZ nun vor. Darin macht der Vorstand auf die genannten Nachteile aufmerksam. Gleichwohl können sich die beiden Vorstandssprecher Robert Lippmann und Ulrike Bader sowie HGV-Koordinatorin Ingrid Wölflingseder eine komplette Neukonzeption des Festes vorstellen: „Wir schlagen vor, dass der Aufbau der Stände bereits am Freitagabend erfolgt und somit die großen Aufbauarbeiten außerhalb der offiziellen Öffnungszeiten des Handels stattfinden würden. Das Fest könnte dann am Samstag, zum Beispiel bereits ab 10 Uhr eröffnet werden und parallel zu den Öffnungszeiten des Handels laufen.“ Die Öffnungszeiten der Innenstadtgeschäfte könnten ebenfalls verlängert werden und das Fest ergänzen, schlägt das Vorstandsteam als Idee vor. „Diese Verlängerung hätte sicherlich eine sehr positive Wirkung nach außen und könnte auch hervorragend in der Außenwerbung genutzt werden. Somit wäre den Vereinen, dem Handel und den Gästen und Besuchern gleichermaßen gedient“, heißt es in der Stellungnahme. Mit der Erweiterung des Festes könnten mehr Besucher und Gäste angesprochen werden – insbesondere auch Familien. Als Grundvoraussetzung sieht das Vorstandsteam lediglich eine neue Standkonzeption an. Schließlich müsste ein ungehinderter Zugang zu den Geschäften gewährleistet sein.

Gemeinschaftliches Fest

Über die einseitige Darstellung der Stadt waren die HGV-Verantwortlichen nach der Veröffentlichung des SZ-Berichts („Waldseer Altstadtfest wird nicht verlängert“, 26. Mai) erstaunt. „Die Stadt hat ihre Schlüsse aus der Stellungnahme gezogen, das ist ja in Ordnung. Aber uns hat es gestört, dass die Händler als Buhmann dargestellt werden“, erklärt Wölflingseder und bekräftigt die Intention, im Kollektiv ein schönes, verlängertes Altstadtfest ins Leben rufen zu wollen. „Gemeinschaftlich können wir das Fest ergänzen und bereichern. Uns ging es nicht darum, die Verlängerung zu verhindern“, so Wölflingseder. Vielmehr sei dem HGV bewusst, wie wichtig das Altstadtfest als Haupteinnahmequelle für die Vereine ist. Und so möchte die Interessenvertretung den Vereinen keine Steine in den Weg legen.

Zwickmühle auflösen

Um die Zwickmühle zwischen dem Aufbau der Vereinsstände und der damit erzwungenen frühzeitigen Schließung der Geschäfte aufzulösen, macht sich Wölflingseder für einen Aufbau am Freitagabend stark. Einerseits verliefe die Standerrichtung für die Vereinsmitglieder bequemer, andererseits sei die Unfallgefahr für die Besucher reduziert, da zur Einkaufszeit keine baulichen Stolperfallen mehr herumliegen würden.

Als weitere Idee bringen die HGV-Verantwortlichen eine Freinacht in Spiel. Für weitere Gespräche in alle Richtungen sei der Handels- und Gewerbeverein jederzeit bereit.