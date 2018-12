Heute öffnet sich das 6. Türchen am Adventskalender der Bildungsstiftung

Im Nachgang zum Abschlussworkshop des Fußwegeverkehrs-Checks in Ehingen haben sich am Donnerstag mehrere Eltern am Zebrastreifen an der Biberacher Straße hin zur Michel-Buck-Schule getroffen. Aus Angst um ihre Kinder fordern die Eltern an dieser Stelle eine Fußgängerampel – und bekommen Unterstützung von zwei Stadträten.

Beatrice Keller, Mutter von zwei Kindern, steht mit der dreifachen Mutter Jasmin Hilker und der Mutter Christine Hilker am Zebrastreifen und schaut zu, wie die Autos die Biberacher Straße befahren.