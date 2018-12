Heute öffnet sich das 2. Türchen am Adventskalender der Bildungsstiftung

Drei Tage nach ihrem Verschwinden hat die Polizei am Montag die vermisste Frau aus Eberhardzell gefunden. „Unsere Kollegen haben sie lebendig angetroffen“, bestätigte der Polizeisprecher Joachim Schulz am Montag auf Nachfrage von Schwäbische.de. Die 66-Jährige sei aufgrund der kalten Nächte unterkühlt gewesen und in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Frau wurde gegen 12 Uhr in einem Waldstück bei Mühlhausen entdeckt.

Nachdem umfangreiche Suchmaßnahmen und eine öffentliche Vermisstenfahndung am Wochenende zunächst keine Ergebnisse ...