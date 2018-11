Auf einer Grünfläche zwischen Ankenreute und Gwigg ist am Montag gegen 17 Uhr Heu in Brand geraten. Eine Ursache ist laut Polizei bislang nicht bekannt. Die Freiwilligen Feuerwehren Bergatreute und Bad Waldsee waren vor Ort und löschten das in Brand geratene Heu. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Waldsee, Telefon 07524 / 40430, zu melden.