Herzschlagfinale beschert die Meisterschaft

Die erste Mannschaft der Vereinigten Schützengesellschaft Bad Waldsee mit den Schützen Sarah Brauchle, Nils Friedmann, Hermann Gütler, Corinna Jungnitz und Denis Neyer konnte im fünften Jahr in der Landesliga KK Dreistellung 3 x 20 Schuss mit am Ende zwei Ringen Vorsprung den Meistertitel holen.

Mit insgesamt 10 219 Ringen belegt die VSG Platz 1, dicht gefolgt vom SV Göggingen mit 10 217 Ringen auf Platz 2 und dem SV Hengstfeld mit 10 200 Ringen auf Platz 3. In der Landesliga treten pro Verein fünf Schützen an, die drei besten Ergebnisse werden gewertet und dies ergibt das Mannschaftsergebnis. Insgesamt sind 16 Vereine und 75 Einzelschützen am Start. Die VSG übernahm am zweiten Wettkampftag die Tabellenführung. Die Führung wurde teils bis auf 20 Ringe ausgebaut, gegen Ende der Wettkämpfe schrumpfte dieses Polster dann wieder auf zwei Ringe, aber dies reichte für den knappen Vorsprung und die verdiente Meisterschaft.

Das Beste Tagesergebnis über die gesamte Wettkampfsaison konnte ebenfalls die Mannschaft der VSG mit 1716 von möglichen 1800 Ringen für sich verbuchen. In der Einzelwertung holte sich Nils Friedmann den dritten Platz, Denis Neyer Platz 14.