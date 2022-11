Herzlichen Glückwunsch Zwergencafé

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vor ziemlich genau fünf Jahren startete in Reute in den Räumlichkeiten der Solidarischen Gemeinde in der Alten Schule das Zwergencafé, damals initiiert von Julia Schwarz und Simmy Strobel.

Dr. Konstantin Eisele als Vorsitzender der Solidarischen Gemeinde und Ortsvorsteher Achim Strobel freuten sich, dem mittlerweile fünfköpfigen Team um Carina Gleinser, Franziska Tessling, Patricia Lang, Luzie Fimpel, Britta Akermann, Sabrina Kremmler-Sonnenmoser am Donnerstag, 10. November, zum Jubiläum gratulieren zu dürfen. Nahezu 30 Kinder mit Müttern und Vätern hatten sich zur Jubiläumsfeier eingefunden.

Das Zwergencafé gehört mittlerweile zu den festen Gruppen der Solidarischen Gemeinde und ermöglicht es Eltern oder Großeltern, sich unverbindlich donnerstagmorgens in der Alten Schule zu treffen, zum Spielen mit den Kindern, aber auch zum Austausch und zum Kaffeetrinken.

Ein ganz herzliches Dankeschön wurde dem ehrenamtlichen Leitungsteam ausgesprochen, welches dieses Angebot erst möglich macht. Selbstverständlich freut sich das Team auch über weitere Helferinnen und Helfer, um dieses Angebot auch in Zukunft aufrechterhalten zu können. Weitere Informationen und Termine unter www.solidarische.de