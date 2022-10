Hervorragende Ergebnisse für die Waldseer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Laufen und dabei genießen war auch in diesem Jahr wieder das Motto für 830 Teilnehmer des fünften Biberacher Genießerlaufes. Bei idealem herbstlichem Laufwetter starteten zeitversetzt 312 Halbmarathonis, darunter sechs Waldseer, und 264 Zweierteams über je acht Kilometer auf den kurzweiligen Strecken. Vom Start am Marktplatz weg ging es für die Halbmarathonis in bester Stimmung durch das schöne Wolfental. Weiter über sanfte Steigungen, durch die abwechslungsreiche oberschwäbische Landschaft über Voggenreute bis nach Ingoldingen. Manche hatten ob des guten Wetters das Glück, bis in die Alpen zu schauen. An verschiedenen Stationen wurden Erfrischungen und Musikalisches geboten. Durch Wälder und Felder – mit Ausblick auf den heiligen Berg der Schwaben, den Bussen – ging es am Rotbach entlang wieder durch das Wolfental zurück auf den Biberacher Marktplatz mit seiner mittelalterlichen Kulisse. Am Ziel erwartete jeden Finisher ein Glas Prosecco und eine Medaille. Bei Livemusik sowie leckerem Essen und Trinken ließ man den fünften Biberacher Genießerlauf gemütlich ausklingen. Die Plätze der Bad Waldseer Teilnehmer: Toller Platz drei in der AK W55 für Monika Feder in 2:01:42 Stunden. In der AK W50, Petra Häusler, hervorragende 1:49:09 Stunden, Platz 5. Und Silke Altvater in super 1:49:22 Stunden auf Platz sechs in der AK W50. Thomas Degenhardt, AKM45, landete in starken 1:36:08 Stunden auf Platz fünf in seiner AK. Mit 1:49:36 Stunden schaffte es Richard Köberle auf den neunten Platz in seiner AK M55 und Franz Lorinser kann stolz sein mit seinen 1:51:15 Stunden und Platz zwei in der AK M60.