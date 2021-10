Herr Hämmerle kommt mit Band

Bernd Kohlhepp alias Herr Hämmerle tritt am Samstag, 2. Oktober, um 20 Uhr im Haus am Stadtsee auf. Karten gibt es an der Abendkasse. Diesmal kommt die schwäbische Allzweckwaffe mit der Veit-Hübner-Band nach Waldsee. Frank Wekenmann, Thorsten Krill und die beiden diesjährigen Preisträger des baden-württembergischen Kleinkunstpreises, Bobbi Fischer rund Veit Hübner, bieten eine Mixtur aus neuen Szenen und Songs sowie Evergreens.

Der knitze Schwabe Hämmerle mit den gefährlichen Geistesblitzen ist laut Pressemitteilung Rock’n’Roller, Sänger, Provokateur und Schwadroneur ersten Ranges und weiß vor allem eines: In Wirklichkeit ist alles ganz anders als in der Realität. Den Ungereimtheiten des Alltags stülpe er kurzerhand seine schwäbische Weltordnung über und mache sie passend, wo’s klemmt. Er erkläre nicht, sondern finde Erklärungen. Seine Lösungsstrategien seien legendär, seine Erkenntnisse verblüffend. Auch wenn es um die großen neuen Probleme der Menschheit geht, sei Hämmerle nie um eine Antwort verlegen.