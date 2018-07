Hermann Schuhmacher feiert 90. Geburtstag

Zu seinem 90. Geburtstag hat Bürgermeister Roland Weinschenk (stehend) dem Jubilar Hermann Schuhmacher im Namen der Stadt Bad Waldsee gratuliert und überbrachte eine Urkunde des Landes Baden-Württemberg sowie die Glückwünsche des Ministerpräsidenten.

Trotz kleiner altersbedingter Einschränkungen erfreut sich Hermann Schuhmacher noch guter Gesundheit. Noch bis vor einem Jahr war der gelernte Bibliothekar im Beirat des Museums- und Museumsvereins tätig. Auch seine Frau Jutta engagierte sich lange Jahre im Museum. Beide sind deshalb noch sehr interessiert an der örtlichen Heimat- und Kunstgeschichte, aber auch an der städtebaulichen Entwicklung. So kamen sie mit dem Stadtoberhaupt auf einige kommunale Themen zu sprechen.

Bürgermeister Weinschenk bedankte sich für die Gespräche und vor allem auch das langjährige ehrenamtliche Engagement und wünschte dem Geburtstagsjubilar und seiner Frau noch viele schöne Jahre in Bad Waldsee.